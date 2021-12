Fiorentina, Italiano: “Non dobbiamo porci limiti. Ora serve continuità”

Le parole dell'allenatore Viola

Vincenzo Italiano , allenatore della Fiorentina , è stato autore di una buona prima parte di stagione. I viola sono al quinto posto in classifica a pari punti con la Juventus . Il tecnico ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club. Ecco le sue parole: "Sapevo che c'era un enorme lavoro da fare ma la grande disponibilità data dai ragazzi fin da Moena mi hanno fatto ben sperare. Stiamo facendo un discreto cammino e mi auguro che ci riesca di essere continui. Vediamo già da sabato, sarà una partita difficile perché tre vittorie consecutive non è semplice".

NIENTE LIMITI - "La Fiorentina non deve porsi limiti. La presenza dei tifosi incide tanto, il pubblico è il dodicesimo uomo in campo. Ti stimola ad andare sempre forte e non abbassare la guardia".