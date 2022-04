Fiorentina, Italiano: “Rinnovo? Se ne parlerà a fine stagione. Col Venezia sarà dura”

Le parole del tecnico viola

"Da qui alla fine giocheremo contro squadre che devono ancora raggiungere il loro obiettivo, a partire dal Venezia. Giocheranno per la salvezza, avranno il coltello tra i denti. Dobbiamo pareggiare questo atteggiamento qua. Dobbiamo sfruttare il fattore campo, come sappiamo fare. Rinnovo? Al momento non esiste risposta. Di futuro si parlerà a fine stagione. Adesso pensiamo solamente a concludere al meglio la stagione. Nè io, nè la società pensiamo al futuro. Ora vogliamo mettere la ciliegina sulla stagione. Pensiamo al campo". Dichiarazioni che suonano più come strategia, per permettere alla squadra di focalizzarsi esclusivamente sul presente, e conquistare quel sogno chiamato Europa: "Stiamo dando l'anima per cercare di raggiungere un risultato importante".