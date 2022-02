Fiorentina, Italiano snobba Vlahovic: “Siamo più forti di un mese fa”

Le parole dell'allenatore viola

"Fiorentina più forte rispetto a un mese fa? Penso di sì. Siamo cresciuti in tanti aspetti. Mi viene da pensare al passo falso di Torino e di come abbiamo reagito subito. Questo vuol dire che stiamo maturando sotto tutti i punti di vista. Cabral? Il ragazzo è arrivato da poco, ha fatto pochi allenamenti con la squadra, ma ha qualità anche se è giovane. E' carico e speriamo che ci dia una grande mano. Il gruppo è unito e carico, non ci sono dubbi. Sappiamo che abbiamo fatto qualcosa di importante sia in campionato che in coppa, è un bel bottino e anzi forse possiamo recriminare su qualcosa lasciata per strada, I ragazzi sanno che adesso c’è ancora da correre, battagliare e andare forti, perché se non lo facciamo rischiamo con tutti. Siamo uniti come non mai, per ripetere quello che abbiamo fatto fino a oggi".