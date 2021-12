Fiorentina, Italiano: “Vogliamo i punti in trasferta. Il Bologna mette tutti in difficoltà”

Le parole dell'allenatore viola prima della sfida contro il Bologna

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa prima del match contro il Bologna. L'allenatore della Fiorentina ha analizzato la partita: "Sarà una partita importante per entrambe le squadre. Noi dobbiamo fare il salto di qualità in trasferta. Hanno cambiato marcia dopo aver battuto la Lazio, il loro modo di stare in campo mette in difficoltà tutti. In questo momento sono in salute e in fiducia, è una squadra piena di talento. Serviranno attenzione e determinazione, altrimenti rischiano di tornare a casa a mani vuote".