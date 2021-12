Fiorentina, ora è ufficiale: il Lille ufficializza l’addio di Ikoné

Arriva l'annuncio ufficiale del club francese

Jonathan Ikoné è ufficialmente un giocatore della Fiorentina . A renderlo noto è stato il Lille tramite un comunicato che conferma l'addio dell'esterno francese. Il classe 1998 ha collezionato 18 presenze e una rete fin qui in Ligue 1, alle quali vanno aggiunte 5 presenze, 1 gol e 2 assist in Champions League. Per averlo il club Viola sborserà 14 milioni di euro circa, ai quali andrà aggiunta una percentuale sull'eventuale futura rivendita. Ecco la nota ufficiale del Lille:

"Il LOSC conferma l'accordo totale con ACF Fiorentina per il trasferimento di Jonathan Ikoné al club di Serie A - si legge nella una nota del club transalpino -. Il nazionale francese firmerà il 3 gennaio 2022, data di apertura della finestra italiana di trasferimenti, tuttavia è stato autorizzato in anticipo a viaggiare in Italia per partecipare alla ripresa degli allenamenti della Fiorentina".