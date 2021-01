Fiorentina, Prandelli: “Questo gruppo ha imparato a sacrificarsi. Le paure vanno via così”

L’allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Torino: “In nove diventa tutto complicato – esordisce l’allenatore viola – , ma devo ringraziare i miei giocatori perché hanno lottato per portare a casa una grande prestazione e per poco anche il risultato. Le paure vanno via con le prestazioni e la continuità grazie ad un gruppo di ragazzi che sa sacrificarsi. Le espulsioni? Non commento le decisioni dell’arbitro, darei un giudizio di parte”.