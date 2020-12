Fiorentina, Prandelli: “Stiamo migliorando, abbiamo dato una risposta forte. Con la Juventus…”

L’allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli ha analizzato ai microfoni di Sky Sport il pareggio contro il Verona:

“Il risultato di oggi non deve influire nella testa dei giocatori, nelle ultime due partite non ci è mancata la prestazione. Dobbiamo migliorare in fase offensiva e in alcuni momenti della partita portiamo troppi pochi uomini in area di rigore. I ragazzi hanno dato una risposta forte, con la Juventus sarà dura ma vogliamo arrivare mentalmente pronti. Oggi abbiamo rischiato poco, vedo che la squadra è migliorata. Personalmente provo un grande senso di responsabilità in questo momento”.