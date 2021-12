Fiorentina, Italiano: “Siamo stati concreti. Vlahovic ha fame e sta crescendo”

Le parole dell'allenatore viola dopo la vittoria contro la Salernitana

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la grande vittoria della Fiorentina per 4-0 sulla Salernitana. Ecco le parole dell'allenatore viola: "Non eravamo partiti come al solito però c’è anche l’avversario che nella prima mezzora ha chiuso tutti i varchi e ripartita bene. Ma abbiamo questa concretezza che prima ci mancava sbloccando la gara con Jack da fuori aria e poi la gara ha avuto un esito più tranquillo per noi. In casa siamo riusciti nuovamente a fare bene, a far gol e vincere. Ora abbiamo altre tre gare e vogliamo chiudere al meglio l’annata".