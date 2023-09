Clamoroso a Firenze: spunta l’idea di Batistuta candidato sindaco!

Ci sono dei pro e dei contro. Sicuramente Batistuta richiamerebbe la simpatia di moltissimi fiorentini, che non possono dimenticare le sue gesta in campo negli anni Novanta-inizio Duemila. Batigol a Firenze ha portato a casa Coppe Italia e Supercoppe, ha ammutolito il Camp Nou e fatto sognare persino lo Scudetto. Ma non ha la cittadinanza italiana: è nato a Reconquista, Argentina, e per la burocrazia nostrana non potrebbe quindi correre per le elezioni comunali. Ma l'idea è ancora viva. E chissà che non si concretizzi per davvero.