Flick: “Alcuni calciatori hanno avuto difficoltà di inserimento, ma siamo primi lo stesso”

L’allenatore del Bayern Monaco Flick ha parlato in conferenza toccando il tema dei nuovi acquisti, non integrati al massimo nei dettami tattici dei bavaresi: “È evidente che alcuni giocatori abbiano avuto delle difficoltà di inserimento, giochiamo un calcio ad alta intensità e non è facile capire tutto subito. Sono comunque fiducioso, ho a disposizione tanti professionisti, ognuno con una storia alle spalle. I calciatori nuovi sono arrivati tardi e non hanno avuto tanto tempo per inserirsi bene e capire le mie idee, ma non sono preoccupato visto che siamo comunque primi in classifica”.