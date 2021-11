Flop Uruguay e Tabarez in bilico: “Non mi dimetto, non getto la spugna”

Celeste sconfitta e il Maestro contestato

Proprio il tecnico, che avrebbe ricevuto dalla federazione la fiducia per proseguire, ha voluto dire la sua su questa sitauzione che lo vede protagonista: "C'è poco da parlare, la situazione è davanti agli occhi di tutti. Ad ogni modo non lascerò l'incarico. Sono un professionista, ho un contratto e so cosa devo fare", ha detto Tabarez che poi sull'eventuale esonero: "Certe decisioni vengono prese dall'alto e devono essere rispettate ma ci vuole rispetto anche per chi, come me, è qui da così tanto tempo. Io non voglio dire altro, solo che non farò un passo indietro e non getterò la spugna. Mancano ancora 4 partite e sappiamo che non dipende solo da noi. Questo è ormai chiaro", le sue parole riportate dai media locali.