Foggia, altro atto intimidatorio: petardo nella macchina del vicepresidente Masi

Il fatto accaduto ai danni del vicepresidente Masi

Il Foggia non sta vivendo un buon momento societario. A rincarare la dose anche un altro atto intimidatorio ai danni del vicepresidente del club Bellisario Masi. Come riferisce foggiatoday.it, è stato fatto esplodere un petardo sul parabrezza della sua auto, parcheggiata in una zona semi periferica del capoluogo pugliese, rimasta danneggiata nella parte di uno dei due specchietti. Immediato l'intervento della polizia, che ha avviato le indagini del caso anche mediante la presenza di telecamere utili in zona. Per Masi, come detto, è il secondo atto intimidatorio subito: a novembre, infatti, fu vittima di un episodio analogo.