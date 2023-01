Formula 1, Hamilton rinnova ed è un super contratto

Hamilton dovrebbe guadagnare ben 400 milioni di euro entro il 2035. Secondo le ultime indiscrezioni, il nuovo accordo di lavoro prevede un contratto di due anni come pilota in Formula 1 e poi per più di dieci anni come ambasciatore Mercedes. Numeri sfacciati, ma di concreto al momento non c'è niente. "Queste sono speculazioni selvagge, completamente infondate", ha detto un portavoce della squadra. L'attualmente il rinnovo del contratto di Lewis Hamilton è ancora attesa.