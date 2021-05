Francia, Deschamps ci ripensa? Benzema può essere chiamato per Euro 2020

Esiste una speranza che il CT possa chiamare Benzema che manca all'appello dal 2015

C'è grande attesa in Francia per la lista dei convocati del CT Didier Deschamps per Euro 2020. L'Equipe, noto quotiano francese, ipotizza quelli che saranno i giocatori coinvolti per il prossimo torneo estivo. Alcune certezze e una speranza che porta il nome di Karim Benzema .

Secondo il media transalpino, tra i giocatori che potrebbero essere chiamati dal tecnico potrebbe esserci nuovamente il bomber del Real Madrid che non viene convocato in Nazionale dal 2015, a seguito della brutta storia di ricatti meglio nota come caso Valbuena. Per il quotidiano, però, esiste la speranza di una chiamata per Benzema che si potrebbe ritrovare con altri quindi campioni del mondo e delle novità. La lista dei convocati dovrebbe arrivare questa sera e sicuramente comprenderà fuoriclasse come Griezmann, Mbappé, Lacazette e Giroud. L'eventuale ritorno di Karim The Dream sarebbe la ciliegina in un reparto davvero ricco di campionissimi. L'ultima parola, però, spetta a Deschamps... Staremo a vedere.