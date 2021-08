Francia, Deschamps e il flop ad Euro 2020: “Colpa mia ma nessuno mi toglierà la serenità”

Il commissario tecnico torna sul fallimento della spedizione francese all'Europeo

FLOP - "Non mi va di cercare scuse. So di essere l'unico responsabile di quanto accaduto. La mia funzione lo vuole. La scelta tattica iniziale non ha funzionato", ha detto Deschamps facendo riferimento alla partita proprio contro la Svizzera che aveva visto la Francia andare in vantaggio anche sul 3-1. "Ho sicuramente deviato dalla mia idea originale. Ho cercato di migliorare la parte offensiva, anche se ciò significava avere un piccolo deficit difensivo, ma avrei voluto che questo deficit fosse meno importante".