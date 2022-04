Francia, Deschamps: “Girone Mondiali? Qualificazione dipenderà anche da orario gare”

Parla il commissario tecnico francese dopo il sorteggio del Mondiale

Nelle scorse ore sono andati in scena i sorteggi del Mondiale in Qatar 2022 dove sono stati decisi tutti i gironi. Grande attesa per una delle favorite, la Francia , ma piedi per terra da parte del commissario tecnico Didier Deschamps . Il CT transalpino, ai microfoni di beInSport, ha commentato l'accoppiamento con Danimarca, Tunisia e una tra Perù/Australia-Emirati Arabi Uniti.

GIRONE - "Non so se si possa parlare di sorteggio perfetto. In più la Danimarca ci conosce bene per via delle gare di Nations League", ha spiegato Deschamps. "Dobbiamo avere grande rispetto per quella squadra che è undicesima nel ranking. Molto della qualificazione dipenderà dall’orario in cui si giocheranno le partite. Giocare alle 13 o alle 20 fa una grande differenza. Ci teniamo a far bene, cercheremo di difendere il titolo conquistato 4 anni fa con grande determinazione e la voglia di provare ad ottenere un secondo successo consecutivo".