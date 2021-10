Francia ribalta il Belgio, Griezmann: “All’intervallo dette le parole giuste”

I galletti ribaltano il Belgio da 2-0 a 2-3 e accedono alla finale di Nations League contro la Spagna

Francia in finale di Nations League dopo una gara davvero emozionante e ricca di colpi di scena. I galletti di Didier Deschamps hanno ribaltato il Belgio in un tempo. Sotto per 2-0, Benzema, Mbappé e Theo Hernandez sono riusciti a fissare il punteggio sul 2-3 regalando alla formazione francese l'ultimo atto del torneo per Nazionali. Intervistato da TF1 dopo la gara, Antoine Griezmann ha raccontato cosa sia scattato nella mente dei giocatori nella pausa tra i due tempi.