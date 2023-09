Frosinone, Angelozzi sul mercato: “Vi spiego gli affari Reiner e Ibrahimovic”

Alla squadra, per Angelozzi, manca un difensore: "Abbiamo tentato in tutti i modi di prendere Ferrari. Il ragazzo voleva venire ma il Sassuolo all’ultimo momento l’ha tolto dal mercato. Volevamo prendere un difensore che andasse a coprire Kalaj che non si sa quando recupera. Ho esultato invece tantissimo per Okoli, è stata una trattativa sfiancante: l'Atalanta mi ha fatto morire, avevamo lasciato la maglia numero 5 libera appositamente per lui".

Cieca fiducia nel tecnico: "Di Francesco, senza offesa, non c’entra niente con il Frosinone. Noi siamo una piccola realtà, lui è venuto qui per il rapporto che ha con me. Poi gli ho fatto conoscere il presidente. Non so come finiremo l’annata ma vi posso assicurare che ci divertiremo. Il preparatore atletico parla quattro-cinque lingue. È stato con la nazionale inglese, con quella russa, con il Real Madrid e la Juventus. Vedere qui gente del genere è incredibile".