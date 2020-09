Frosinone, Nesta: “Quando stiamo bene ce la giochiamo con tutti”

Alessandro Nesta parla alla vigilia del primo impegno in campionato per il Frosinone, che domani allo Stirpe sfiderà l’Empoli nella prima giornata in Serie B. I ciociari ripartiranno con l’obiettivo di centrare la Serie A dopo aver raggiunto i playoff nella scorsa stagione.

LE PAROLE DI NESTA

“La certezza che ho è che quando questa squadra è a pieno regime non teme nessuno. Il dubbio è tenere quel ritmo, quella condizione. Lo scorso anno, dopo il lockdown abbiamo impiegato troppo tempo a ritrovarla. E fare i playoff da ottavi è stato un suicidio, nonostante fossimo anche riusciti poi a metterla sul binario giusto nei playoff. Lo ripeto: è necessario essere continui, spingere tutto l’anno e fare bene. E questo è un aspetto da cambiare, sul quale dobbiamo lavorare”. Così Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Empoli.

