Gabon, Aubameyang non giocherà più con la sua nazionale

L'attaccante del Barça ha comunicato che non giocherà più con la squadra africana in una lettera

Secondo Mundo Deportivo, l'attaccante del Barcellona Pierre-Emerick Aubameyang ha deciso di lasciare la nazionale gabonese all'età di 32 anni. L'ex Borussia Dortmund ha giocato 72 partite con il Gabon ed è stato capitano della nazionale. Mundo Deportivo ha pubblicato il testo della lettera di Aubameyang alla Federcalcio gabonese. “Dopo 13 anni di orgoglio nel rappresentare il mio Paese, annuncio che sto terminando la mia carriera internazionale. Vorrei ringraziare il popolo gabonese e tutti coloro che mi hanno sostenuto nel bene e nel male. Avrò tanti bei ricordi, come il giorno in cui ho esordito in nazionale, o il giorno in cui sono tornato dalla Nigeria con il Pallone d'Oro africano. Ringrazio il nostro Presidente, Sua Eccellenza Ali Bongo Ondimba, che ha sempre sostenuto la Nazionale e ha sempre lavorato per sviluppare il calcio nel nostro Paese. Vorrei anche ringraziare tutti i miei allenatori, staff e giocatori che ho incontrato nella mia carriera. Ringrazio infine mio padre, che mi ha dato la voglia di fare come lui. Spero di averlo reso orgoglioso indossando questi colori".