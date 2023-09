Galatasaray, il retroscena su Vecino: “Era tutto fatto, Sarri…”

Intervenuto in conferenza stampa, il vicepresidente del Galatasaray, Erden Timur, ha svelato diversi retroscena di calciomercato che riguardano il club turco e la Serie A. Come raccontato da Timur infatti, Amrabat era a un passo dal vestire la maglia del Galatasaray. Poi però, qualcosa è andato storto: "Eravamo d'accordo con Amrabat e stavamo raggiungendo l'intesa con la Fiorentina. Poi è arrivato il Manchester United, dove c'è il suo vecchio allenatore" - ha spiegato. Tuttavia, il retroscena di mercato più clamoroso è quello che lega Galatasaray e Lazio, vicine all'accordo per Matias Vecino: "Lo seguiamo da due anni, c'era un accordo con lui e con la Lazio. Alle 23.30 Sarri non ha approvato la cessione, si è anche arrabbiato" - ha concluso Erden Timur, il vicepresidente dell'ambizioso club turco.