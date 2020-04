Galliani racconta: “Per non vendere Kakà scappai in Brasile”

Adriano Galliani è stato uno dei dirigenti italiani più vincenti di sempre. Insieme a Silvio Berlusconi ha costruito il Milan più vincente di sempre. Le sue intenzioni di mercato lo hanno reso uno delle più celebri personalità legate al mondo del calcio. Durante un’intervista rilasciata ad AS l’attuale dirigente del Monza ha rivelato l’affare alla quale è più legato. Anzi due.

KAKA’ E REDONDO – Il primo è legato alla cessione di Kakà che spinse Galliani a prendere tempo in maniera piuttosto curiosa: “Ero disperato, non volevo, pensai di scappare in Brasile per guadagnare tempo. Florentino Perez, mi disse: ‘Fai quel che vuoi’. Alla fine dovetti cedere”. Il secondo invece è l’acquisto di Redondo, uno dei giocatori preferiti di Galliani: “E poi c’è il rimpianto con Fernando Redondo, ero pazzo di lui. Venne qui, si infortunò e non poté mai mostrare il suo talento”.