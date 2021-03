Gamberini: “Juventus non tranquilla, ma arriverà tra le prime. Chiellini…”

Alessandro Gamberini, ex difensore che in passato ha vestito la maglia della Fiorentina e del Chievo ha parlato ai microfoni di Tmw toccando il tema Juventus, sconfitta in casa dal Benevento nel match di ieri: “La Juventus non è tranquilla, ma la metto tranquillamente tra le prime quattro a fine campionato. Vedo una bella sfida sulla quarta, il Napoli è in ripresa. C’è però anche la Roma, che vorrà riprendersi dopo questo passo falso nello scontro diretto”. Gamberini non ha dubbi su chi sia il miglior difensore italiano attualmente: “Sicuramente Chiellini. Il calcio è cambiato, oggi il Chiello fa il giovanotto ma anche lui ha vissuto i miei tempi, c’erano princìpi di gioco e ritmi diversi: al difensore venivano chieste certe cose, oggi di più. Non solo difendere, ma essere anche i primi registi della squadra e saper impostare alternando costruzione lunga e corta”.

