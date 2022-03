Genoa, 3-1 alla Primavera nel test in famiglia: in gol Melegoni, Galdames e Piccoli

Match amichevole contro la Primavera rossoblù

Il Genoa può ricaricare le pile dopo l'importante vittoria nell'ultimo turno di Serie A contro il Torino . Prima del 'rompete le righe' sino a lunedì, gli uomini di Blessin hanno svolto un'amichevole in famiglia contro la Primavera . La partita si è conclusa col risultato di 3-1, con i grifoncini in vantaggio grazie ad Ambrosini e i rossoblù che hanno ribaltato il risultato con i gol di Melegoni, Galdames e Piccoli .

Il tecnico tedesco è stato costretto a fare i conti con ben nove nazionali assenti: Calafiori, Sirigu, Ostigard, Rovella, Portanova, Yeboah, Vasquez, Gudmundsson e Frendrup. Inoltre non hanno preso parte al test anche i cinque giocatori in recupero dai vari infortuni: Criscito, Ekuban, Czyborra, Vanheusden e Cambiaso. Di questi i primi due la prossima settimana alla ripresa delle sedute prevista per lunedì dovrebbero iniziare il rientro in gruppo, prima del prossimo impegno del 4 aprile contro il Verona.