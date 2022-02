Genoa, addio di Criscito già a marzo: ecco la destinazione

Il futuro del capitano rossoblù è lontano da Genova

Le strade del Genoa e di Mimmo Criscito probabilmente si separeranno a breve. Il capitano del Grifone ha già da tempo pensato a un suo addio al club, in cui ha collezionato 223 presenze e 29 reti. Le condizione fisiche del giocatore non gli hanno permesso di esprimersi al meglio in questa stagione, dove il Genoa sta lottando per la salvezza.

Come riferisce Sky Sport, dopo l’ufficialità del trasferimento di Lorenzo Insigne al Toronto FC dalla prossima stagione già arrivata nei mesi scorsi, il club canadese è ormai in chiusura per definire l’arrivo di Mimmo Criscito dal Genoa. La differenza rispetto all'operazione Insigne, che si aggregherà ai nuovi compagni nella prossima stagione, è che il giocatore lascerà i rossoblù già a marzo per trasferirsi in MLS e quindi non finirà il campionato di Serie A con la squadra rossoblù.