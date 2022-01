Genoa, al via il casting per la panchina: tutti i possibili nomi

Spuntano anche delle piste straniere

Dopo il ribaltone di ieri, sono ore di riflessioni in casa Genoa . Bruno Labbadia sembrava ormai destinato a sedersi sulla panchina del Grifone, ma nella giornata di ieri ha rinunciato all'incarico. In queste ore la società rossoblù è alle prese con un casting per la scelta dell'allenatore.

Come riferisce primocanale.it, i nomi più caldi sono quelli di Rolando Maran e Davide Nicola, ma non si possono escludere piste straniere visto che sono stati sondati anche l'ex genoano Johnny Van't Schip, che ha guidato anche la Grecia, l'ungherese Pal Dardai delle giovanili dell'Hertha Berlino. Voci anche su Fatih Terim. C'è stato anche un contatto con Rino Gattuso che nel recente passato disse di no a Preziosi, ma stavolta avrebbe preso tempo. Al Genoa rimane poco tempo, visto che sabato si torna in campo per la sfida contro l'Udinese.