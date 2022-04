Genoa, allenamento a porte aperte prima del match col Verona

L'iniziativa del club rossoblù

Il Genoa deve centrare l'obiettivo salvezza e l'aiuto dei tifosi rossoblù sarà fondamentale per raggiungerlo. Nella giornata di domenica la squadra di Blessin sarà impegnata nel delicato match in trasferta contro l'Hellas Verona e per compattare l'ambiente, il club ha deciso di aprire le porte ai tifosi in vista dell'allenamento di rifinitura fissato per domani mattina.