Genoa, aria di rinnovo per Destro: presto l’incontro tra le parti

Novità sulla permanenza dell'attaccante

Una delle poche note positive del Genoa di questa prima parte di campionato è sicuramente Mattia Destro . L'attaccante ha messo a segno 8 reti in 15 partite e la squadra di Blessin si affiderà a lui, insieme a Piccoli, per i gol che possono valere la salvezza del Grifone. Intanto si discute del rinnovo del giocatore.

Come riporta Il Secolo XIX, il Genoa e Mattia Destro si ritroveranno presto attorno a un tavolo per discutere del rinnovo di contratto dell'attaccante marchigiano. Il legame tra il centravanti 31enne e il club rossoblù è in scadenza il prossimo 30 giugno ma la volontà comune sarebbe quello di proseguire il matrimonio.