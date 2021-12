Genoa-Atalanta, le formazioni ufficiali

Le scelte ufficiali dei due allenatori

Alle ore 20:45 scendono in campo Genoa e Atalanta per il match valevole per la 19^giornata di campionato. I rossoblù sono reduci dalla sconfitta esterna contro la Lazio e Shevchenko è ancora a caccia del primo successo in Serie A. Il tecnico del Grifone si affida a Destro e Ekuban in attacco. Di fronte i bergamaschi reduci dalla pesante sconfitta contro la Roma. Gasperini schiera Sportiello in porta, Miranchuk e Malinovskyi alle spalle di Zapata. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori: