Genoa, Ballardini: “Contro il Cagliari sarà una gara importante, loro sono molto arrabbiati…”

L’allenatore del Genoa Davide Ballardini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Cagliari: “Sarà una partita molto importante, come tutte, bisogna giocare al massimo. Giochiamo contro un Cagliari arrabbiatissimo, viene da risultati non buoni, ci sono tantissime difficoltà da superare ma siamo pronti. La solidità difensiva ritrovata? Basta un attimo a perderla, dobbiamo stare attenti. Questo campionato è talmente strano, è chiaro che noi siamo una squadra che vuole fare bene, i miei ragazzi sono coinvolti nelle due fasi di gioco. Però non dobbiamo mai abbassare la soglia di attenzione”.