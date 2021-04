Genoa, Ballardini: “Non c’è quota salvezza, le squadre sono di altissimo livello”

Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Spezia: “Ci troviamo con gli stessi punti, lo Spezia è una sorpresa di questo campionato. È una partita molto importante per la...

Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Spezia: “Ci troviamo con gli stessi punti, lo Spezia è una sorpresa di questo campionato. È una partita molto importante per la classifica, le gare rimaste sono poche e ogni sfida ha un peso sempre più rilevante. Chiedo il massimo impegno ai miei giocatori. Grazie a questo si costruisce la squadra, il gioco, la fase difensiva, ma tutto con la massima determinazione e tanta voglia di fare fatica”.

BENEVENTO – “Pareggio contro il Benevento? Ci resta il punto, siamo andanti in svantaggio per due volte contro una squadra che fuori casa ha fatto risultati importanti. Non serve a nulla pensare alle occasioni che abbiamo avuto per andare in vantaggio”