Genoa, Ballardini: “Non era fallo su Meret e i calciatori del Napoli hanno sorriso dopo”

L'analisi del tecnico rossoblu' dopo il ko interno contro il Napoli

Il Genoa perde la sua seconda partita di fila in campionato. Dopo l'Inter, Grifone ko contro il Napoli. Una sconfitta che il tecnico Davide Ballardini commenta così: "Nonostante il risultato negativo, abbiamo fatto una bella partita e siamo soddisfatti. La prestazione è buona. Oggi si è visto il Genoa solito, compatto e chiaro in quello che fa. Con personalità". Sul gol annullato a Pandev per fallo sul portiere Meret, Ballardini non è d'accordo con l'arbitro: "Penso che non sia fallo. Io ho visto 4-5 calciatori del Napoli che si sono messi a ridere perché anche loro erano convinti che fosse valido il gol. Non m'interessano queste cose però, un arbitro può commettere degli errori in buona fede, come succede a calciatori e allenatori".