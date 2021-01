Genoa, Ballardini: “Per salvarci serviranno fame e motivazioni. Mercato? Abbiamo le idee chiare”

L’allenatore del Genoa, Davide Ballardini, ha presentato in conferenza stampa il match di domani contro il Sassuolo: “Il nostro obiettivo è la salvezza, per raggiungerla serviranno motivazioni e fame quotidiana, dobbiamo cercare di essere il più bravi possibile. Ho fiducia in questi ragazzi e so che faranno del loro meglio. Mercato? Ho parlato con la società e abbiamo le idee chiare su come muoverci, sappiamo quali sono i ruoli dove dobbiamo andare a rinforzarci. Sassuolo? È una società molto seria ed organizzata, la squadra merita i punti che ha, De Zerbi ha a disposizione dei calciatori di primo livello”.