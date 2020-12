Genoa, Ballardini: “Una grande emozione tornare qui. Dobbiamo macinare punti”

Davide Ballardini si presenta in conferenza stampa per la quarta volta da allenatore del Genoa: “È sempre un’emozione tornare qui, le persone mi vogliono bene e mi apprezzano come un genovese puro, è una grande responsabilità. Conosco tutti i giocatori di questa squadra, cercherò di trasmettere le mie idee e far capire cosa voglio da loro. Con lo Spezia vogliamo fare subito una bella partita, dobbiamo cercare di divertirci perchè solo così si esce dai problemi. La classifica è complicata, dobbiamo cominciare a fare più punti possibile”.