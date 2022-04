Genoa, bilancio 2021 chiuso in rosso per 42 milioni

La chiusura del bilancio della società rossoblù

Il Genoa, oltre alle questioni di campo, deve fare i conti con un vero e proprio scontro tra la proprietà nuova e quella vecchia. L'ex presidente Preziosi ha infatti dichiarato che non approverà il bilancio. Come riporta Calcio & Finanza, il club rossoblù ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2021 con un rosso pari a 42,3 milioni di euro, il secondo esercizio consecutivo chiuso in perdita per il club ligure (-32,8 milioni nel 2020).