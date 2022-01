Genoa, Blessin: “Buona la prima, la squadra ha mostrato intensità e mentalità”

Debutto con pareggio del neo allenatore del Grifone

E' iniziata come per Andriy Shevchenko l'avventura del nuovo tecnico del GenoaAlexander Blessin. Sia l'ucraino che il tedesco hanno debuttato contro l'Udinese e sempre con lo stesso risultato di parità. Blessin in sala stampa ha commentato il match di Marassi: "La prestazione della squadra nel complesso è stata buona, questa è la direzione giusta. Continuiamo a lavorare durante la pausa con la stessa intensità e la stessa mentalità. C'è ancora molto lavoro da fare e la strada è lunga. Lo stile che abbiamo dimostrato oggi è quello che desidero che metta in campo la squadra. Il tema è quello che avete visto oggi, ovvero che la squadra non difenda soltanto ma alzi il baricentro e difenda in avanti. Continuiamo su questa strada con la mentalità giusta e con i dettagli faremo sempre meglio".