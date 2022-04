Genoa, Blessin: “Buona prestazione contro il Milan ma faticato a costruire occasioni”

L'analisi del match perso a San Siro contro il Milan da parte del tecnico rossoblu' Blessin

Terza sconfitta consecutiva del Genoa che a San Siro è stato battuto dal Milan per 2-0. Per i rossoblu' una gara giocata con determinazione e cattiveria agonistica ma poca incisività in attacco. Il tecnico Alexander Blessin ha analizzato la prova dei suoi ragazzi ai microfoni di DAZN: "Sono contento della prestazione della mia squadra anche se abbiamo faticato a costruire occasioni da gol. Ritengo dopo questa partita che siamo sulla strada giusta per la salvezza visto che non è facile giocare contro il Milan e portare punti a casa. Complimenti all'avversario ma noi nonostante la determinazione e la voglia di fare risultato, usciamo battuti. Dovevamo sfruttare meglio gli spazi che il Milan ci ha concesso ma purtroppo l'abbiamo fatto poco. Crediamo di raggiungere l'obiettivo salvezza e saranno importanti le prossime due partite contro Cagliari e Sampdoria"