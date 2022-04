Genoa, Blessin: “Dobbiamo farci un regalo. Milan favorito, ma faremo la nostra partita”

Le parole del tecnico rossoblù

IL REGALO - "L'idea con Ekuban c'è perché nell'ultima gara ha giocato 45 minuti ed era in miglioramento. Ovviamente ci sono queste idee perché Piccoli nell'ultima gara ha fatto bene e ci sono idee per poter giocare con due attaccanti. Ma naturalmente quando si perde una partita con quattro gol è importante vedere gli errori che abbiamo commesso. Anche con il Verona e con la Lazio abbiamo fatto molti regali, ora bisogna cercare di evitarli e noi stessi farci un regalo".

SUL MILAN - "Ovviamente giocare contro una grande squadra come il Milan è sempre un piacere. Loro sono favoriti ma andremo lì per fare la nostra partita. Se vediamo le partite con Bologna e Torino, anche se sono finite 0-0, fino alla fine non hanno mai perso la loro struttura e il loro equilibrio. Per esempio il Bayern Monaco contro il Villarreal che alla fine hanno attaccato molto perdendo equilibrio. Bisogna ritornare a quell'intensità che abbiamo messo in campo nelle altre partite e dobbiamo metterla in campo contro il Milan. Con la Lazio abbiamo dato la sensazione di andare a fare pressing solitario mentre nelle altre gare abbiamo dimostrato di farlo tutti compatti e questo sarà molto importante".