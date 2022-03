Genoa, Blessin: “E’ arrivata l’ora di vincere. Servirà cuore caldo e tanta volontà”

Le parole dell'allenatore rossoblù

"E' una partita decisiva, non si può pensare diversamente. Contro l'Empoli dobbiamo presentarci nel miglior modo possibile. Vogliamo vincere questa partita. È arrivata l'ora di vincere, dopo tanti pareggi. In settimana abbiamo lavorato sia sul piano psicologico che su quello tattico. Anche l'amichevole (con la Sanremese) è servita per fare alcune prove e chi ha giocato meno si è fatto notare ed ha accumulato minuti. D'altra parte ogni settimana parlo con i ragazzi di tecnica e di tattica proprio per migliorare. È chiaro che sarà una partita difficile e anche se l'Empoli è reduce da dieci gare senza vittorie non verrà qui a fare regali. Si vedrà chi delle due vorrà di più questa vittoria. Avremo però anche il pubblico dalla nostra parte e noi daremo il massimo per cercare di vincere questa partita con il cuore caldo e tanta volontà".