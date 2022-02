Genoa, Blessin: “Inter squadra forte. Scenderemo in campo senza paura”

Le parole dell'allenatore rossoblù

"Affrontiamo una squadra forte, è un piacere giocare con l'Inter. Ho visto il match di Champions contro il Liverpool di Klopp e non meritava di perdere la squadra di Inzaghi. E questi significa che hanno valore. Cercheremo di fare pressing con aggressività per metterli in difficoltà. In questo senso saranno importanti i dettagli ma anche il coraggio che dovremo avere e soprattutto cercheremo di giocare senza paura. Crediamo alla salvezza. Tutti noi ci crediamo. L’Inter ha perso l’ultima partita in campionato e non sarà facile. Loro vorranno vincere e questo non è sicuramente un vantaggio quando incontri una squadra del genere in quella situazione. Vanheusden sta facendo delle cure. Amiri è in gruppo e sta lavorando bene. Con l'Inter avrà i suoi minuti".