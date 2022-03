Genoa, Blessin: “Possiamo mettere in difficoltà l’Atalanta. Gasperini un esempio”

Le parole del tecnico rossoblù

"Gasperini non lo conosco di persona, ma vedo il suo modo di lavorare e i risultati che sta ottenendo. È un tecnico bravo con grandi qualità. Per me è molto bello imparare da questi allenatori che hanno molto successo. Giovedì siamo stati a Bergamo a guardare l'Atalanta col Bayer Leverkusen e nei primi 15 minuti la squadra di Gasperini è stata in difficoltà, ma poi l'Atalanta ha aumentato il ritmo ed è stata molto efficace riuscendo a prendere il pallino del gioco nei duelli individuali. Ci vorrà equilibrio e stabilità in tutti i reparti e saranno importantissimi i duelli uno contro uno a centrocampo dove siamo stati bravi finora a parte i primi 20' minuti a Venezia. Non credo che avremmo tantissime palle gol rispetto alla gara contro l'Empoli, ma anche noi abbiamo un piano per metterli in difficoltà per creare occasioni da gol e segnare".