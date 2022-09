Genoa, Blessin pronto a cambiare: con il Modena ci saranno novità

Quello che affronterà, domani, il Modena sarà un Genoa diverso. Il 4-2-2-2 varato nel ritiro di Bad Haring però non ha convinto del tutto: il pressing è ok, la squadra va in gol con molti giocatori ma il gioco non pare fluido e soprattutto gli attaccanti faticano e non si può accettare che un bomber come Coda abbia segnato solo su rigore. Blessin stesso si aspetta di più e così il tecnico tedesco col Modena passerà al 4-3-3 o se si vuole leggere diversamente il 4-3-1-2: a parte il punto interrogativo sulla difesa con Bani che cerca il recupero dall’influenza, si è allenato però a singhiozzo, in caso di forfait gioca Vogliacco, soprattutto dalla metà campo in su ci sono novità. Badelj agirà con Frendrup e Portanova mentre dovrebbe agire dietro alle punte Aramu pronto a servire Coda e Yalcin o Ekuban.