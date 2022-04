Genoa, Blessin: “Sarà un derby con molti duelli. Servono idee chiare e cuore caldo”

Le parole dell'allenatore rossoblù

Alexander Blessin , allenatore del Genoa , ha parlato in conferenza stampa del fondamentale derby di domani contro la Sampdoria . In palio c'è la salvezza e il tecnico tedesco ha esaminato la partita, chiarendo gli ingredienti per disputare la partita. Queste le sue parole:

DERBY CON DUELLI - " I derby ci sono ovunque e anche per il nostro derby sarà combattuto. Sarà emozionante e giocato con aggressività sana. Sarà un derby con molti duelli e questo è chiaro. E' un derby tradizionale che quando sono arrivato qui c'era la moglie della Sampdoria e il marito del Genoa. E' una cosa speciale per la città di Genova".

IDEE CHIARE E CUORE CALDO - "Non si può discutere di questa situazione. Abbiamo bisogno di punti. Sarà un derby particolare, importante e che contano i tre punti. Non bisogna parlarne molto, ogni giocatore è concentrato. Tutti sanno l'importanza di questa partita, dobbiamo rimanere con le idee chiare ma naturalmente con il cuore caldo. Quello ci vuole nel calcio, è la base. Vincerà il derby chi avrà la testa chiara".

SULLA SAMP - "La Sampdoria ha dimostrato di avere qualità, questo è fuori discussione. Nelle ultime partite ha raccolto un punto a Verona, ha un momento di difficoltà ma è chiaro che domani loro vogliono cercare di vincere. Per tutte le squadre, come la Sampdoria, che non sono abituate a lottare per salvarsi non è facile. E’ difficile cambiare la mentalità da un modo di giocare all’altro. Queste sono cose che riguardano la Samp, noi dobbiamo concentrarci sulla nostra situazione".