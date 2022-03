Genoa, Blessin: “Tutti i match sono le partite della vita. Arbitri? Accettiamo gli errori”

Le parole dell'allenatore rossoblù

SUGLI ARBITRI - "Noi lo sappiamo che l’importanza sarà massima. Il Torino si lamenta degli arbitri? Per quanto ci riguarda anche noi abbiamo avuto situazioni di rigori non dati. Gli arbitri possono sbagliare, il VAR aiuta spesso ed è una cosa buona. Bisogna accettare gli errori, speriamo che domani ci sia un arbitro che sia perfetto e che faccia tutto bene così non ci siano discussioni. Recuperi? Il bello è che adesso avremo la possibilità di avere a disposizione giocatori forti per aiutare la squadra. È chiaro che si cambierà qualcosa rispetto a Bergamo".