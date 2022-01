Genoa, bloccate le cessioni di due giocatori: i dettagli

La società gialloblù ha deciso di non cedere due giocatori

Situazione movimentata in casa Genoa. Il club ligure è alle prese con la sessione di calciomercato invernale e tra acquisti e cessioni è pronta a stravolgere la rosa. Come già annunciato dalla nuova proprietà, Andriy Shevchenko potrà contare sull'innesto di nuovi giocatori per mettere in pratica il suo 4-3-3.

Per quanto riguarda il mercato in uscita ci sono delle importanti novità. Come riferisce Sky Sport, il Genoa ha congelato le cessioni di Fares e Melegoni. Il laterale algerino in prestito dalla Lazio è stato richiesto dal Torino e lo stesso giocatore, a colloquio con il nuovo direttore sportivo Johannes Spors, avrebbe espresso il desiderio di essere ceduto. Il Genoa, però, ha deciso di fare muro e tenere in rosa Fares. Situazione analoga per quanto riguarda Melegoni: il centrocampista era stato accostato al Cagliari, ma il Grifone ha bloccato la cessione del 22enne.