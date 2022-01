Genoa, Caicedo aspetta l’Inter: trattativa in corso

L'attaccante potrebbe lasciare il Genoa

In questa prima parte di stagione, il Genoa ha avuto diverse difficoltà in campionato. Con l'arrivo del nuovo allenatore Alexander Blessin, la dirigenza rossoblù spera di sistemare la difficile situazione di classifica. Il mercato può essere una soluzione e l'ultimo colpo in entrata potrebbe aiutare il reparto offensivo del Grifone. L'arrivo di Piccoli, però, potrebbe liberare Felipe Caicedo in direzione Inter.