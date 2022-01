Genoa, con Labbadia arriva anche Amiri: spunta un altro nome per l’attacco

Rivoluzione in casa Genoa

Come riferisce primocanale.it, l'allenatore tedesco è pronto a sedersi sulla panchina del Grifone con un contratto di 18 mesi augurandosi che riesca a trascinare il Genoa fuori dalla zona retrocessione. Insieme al tecnico, sempre dalla Bundesliga sta per arrivare anche un rinforzo per il centrocampo: si tratta di Nadien Amiri, trequartista classe 1996 di proprietà del Bayer Leverkusen, che in questa stagione ha trovato 2 gol e 2 assist in 19 presenze. Il giocatore è atteso in Italia per effettuare le visite mediche, poi la firma sul contratto. Per quanto riguarda il reparto offensivo, il nuovo nome è quello si Simone Zaza: potrebbe essere lui il nuovo punto di riferimento dell'attacco genoano per tentare la risalita.