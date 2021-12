Genoa, con Rovella k.o. si apre l’asse di mercato col Milan

Il centrocampista del Genoa ha accusato problemi fisici nella partita col Milan. Il Genoa guarda in casa Milan per possibili nuovi innesti.

Il Genoa è reduce dalla pesante sconfitta di ieri contro il Milan . Il Grifone è andato k.o. con un netto 0-3 sotto i colpi di Messias e Ibrahimovic . Oltre ai zero punti portati a casa, l'allenatore rossoblù Shevchenko deve fare i conti con l'infortunio di Rovella . Il centrocampista è uscito anzitempo dalla partita contro i rossoneri a causa di un problema fisico e le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni.

Col mese di gennaio vicino, il Genoa deve pensare anche al mercato e a rinforzare la squadra. La promessa fatta dal nuovo presidente Zangrillo è stata quella di rivoluzionare il club e i nuovi innesti possono essere un punto di partenza. Come riporta primocanale.it, si potrebbe aprire un'interessante asse di mercato tra il Grifone e proprio il Milan: i nomi caldi sono quelli di Gabbia, Conti, Castillejo e Salemakers, ma anche Destro potrebbe essere nel mirino dei rossoneri. Questi profili potrebbero far comodo a Shevchenko e sarebbero un nuovo punti di partenza per il Genoa.