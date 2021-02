Genoa, Criscito: “Hakimi? Serve il motorino per tenere il suo passo. Ho detto no all’Inter”

Il difensore del Genoa Mimmo Criscito ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della partita che vedrà il Grifone opposto all’Inter nel match di domenica pomeriggio, svelando anche un retroscena: “Ho detto no all’Inter, per il Genoa avrei detto di no a tutti. Ho anche rifiutato il rinnovo che mi ha proposto lo Zenit: volevo tornare a casa e sono felice di questa scelta. Giocare a Milano con l’Inter è sempre difficile. Ci arriviamo in un buon momento: siamo sereni e andremo lì per fare la nostra partita, anche se sappiamo di essere sfavoriti. Hakimi? Ci voleva la moto per tenere il suo passo. Scherzi a parte, oltre ad Hakimi l’Inter ha tanti campioni, dovremo stare attenti a tutti. E’ l’unica big che non ho mai battuto, ma ce la metterò tutta”.

