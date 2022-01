Genoa, dopo Amiri un altro colpo: trattativa per un centrocampista croato

Altro colpo di mercato del Grifone

Il Genoa vuole rinforzare al massimo la rosa in questa sessione di calciomercato. Dopo gli arrivi di Hefti, Piccoli, Calafiori e Yeboah sarà imminente anche quello di Amiri , centrocampista del Bayer Leverkusen classe 1996. L'allenatore Blessin avrà dunque a disposizione diversi innesti per migliorare la difficile situazione di classifica.

Come riferisce primocanale.it, sarebbe in fase fase più che avanzata la trattativa per il 20enne del Lokomotiva, Lukas Kacavenda. Il giocatore croato è un centrocampista di lotta e di governo in grado di fare il mediano, ma anche di giocare alle spalle delle punte. Il valore di Kacavenda si aggira intorno ai tre milioni e il Grifone vuole portare a casa il ragazzo.